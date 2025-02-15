Троє дітей трагічно загинули під кригою на Херсонщині (фото)

Пошуково-рятувальні роботи завершено

На Херсонщині завершилися роботи з пошуку та порятунку дітей, які провалилися під лід на річці Інгулець. З-під води дістали тіла трьох дітей.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, було знайдено тіла двох дітей — 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

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Головне управління ДСНС України в Херсонській області повідомило про те, що було знайдено тіло ще однієї дитини. Йдеться про 13-річного хлопчика: його знайшли на відстані близько 500 метрів від місця, де діти провалилися під лід.

До рятувальних робіт було залучено 25 осіб особового складу, 5 одиниць спеціальної техніки, а також плавзасоби та підводні дрони.

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Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблих дітей. Він також нагадав, наскільки небезпечно перебувати на льоду та закликав людей подумати про власну безпеку.

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Нагадаємо, трагедія сталася нещодавно у Великоолександрівській громаді Херсонської області. Четверо дітей провалилися під кригу, це побачила ще одна дівчина. Вона кинулася їм на допомогу і теж опинилась під водою. Рятувальникам вдалося витягнути двох людей — у них було сильне переохолодження. Їм надають першу допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львівській області під час пожежі загинула дитина віком 5-6 років. Сім’я жила у саморобному будинку біля сміттєзвалища.