Трое детей трагически погибли подо льдом на Херсонщине (фото)

Поисково-спасательные работы завершены

В Херсонской области завершились работы по поиску и спасению детей, которые провалились под лед на реке Ингулец. Из-под воды достали тела трех детей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, были найдены тела двух детей — 9-летнего мальчика и 14-летней девочки.

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Главное управление ГСЧС Украины по Херсонской области сообщило о том, что было найдено тело еще одного ребенка. Речь идет о 13-летнем мальчике: его нашли на расстоянии около 500 метров от того места, где дети провалились под лед.

К спасательным работам были привлечены 25 человек личного состава, 5 единиц специальной техники, а также плавсредства и подводные дроны.

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Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибших детей. Он также напомнил, насколько опасно находиться на льду и призвал людей подумать о собственной безопасности.

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Напомним, трагедия случилась недавно в Великоалександровской громаде Херсонской области. Четверо детей провалились под лед, это увидела еще одна девушка. Она бросилась им на помощь и тоже оказалась под водой. Спасателям удалось вытащить двух человек — и них было сильное переохлаждение. Им оказывают первую помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области во время пожара погиб ребенок в возрасте 5-6 лет. Семья жила в самодельном доме возле свалки.