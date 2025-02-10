В Кривом Роге мужчина сгорел заживо в трансформаторе. В одном из районов блэкаут (видео)

Напряжение в трансформаторе составляет 6 тысяч вольт

В Кривом Роге мужчина заживо сгорел в трансформаторе. Происшествие обесточило целый жилмассив.

Об этом сообщает издание "Свои Кривой Рог". По данным журналистов, труп мужчины был найден на трансформаторной подстанции в районе трамвайной остановки 1-й Участок. На ней, к слову, напряжение в 6 тысяч вольт.

По предварительной информации издания, погибший мог собирать провода на металл.

"Влез в подстанцию ​​через отверстие в стене, а после удара током повис на проводах", — говорится в сообщении.

Доставать тело погибшего приехали правоохранители вместе с работниками ДТЭК и СМЭ. Сообщается, что пока будут вестись эти работы жилмассив Трампарк останется обесточенным.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове мужчина, убегая от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), попал под машину. На видео видно, что машина наехала на пешехода на небольшой скорости, он упал на бампер и лобовое стекло.

Ранее "Телеграф" писал, что "избиения" лаборанта львовского вуза в ТЦК не было. В полиции уже рассказали, где он получил травмы.