На Драгобраті дівчина впала з підйомника: врятувати її не змогли (відео)

У мережі кажуть, що загибла була лікарем із Волинської області

На популярному гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. У соцмережах повідомляють, що вона впала з бугельного підйомника.

Про це пише місцевий telegram-канал Закарпатич. За даними очевидців, дівчина каталася на лижах і не втрималася на підйомнику, після чого впала на гостру частину захисного паркану.

Від одержаних травм вона загинула на місці. Офіційні причини трагедії наразі невідомі, на місці працює поліція.

Згідно з інформацією в мережі дівчині на вигляд років 30, деякі користувачі зазначають, що вона працювала лікарем у Ковелі (Волинська область).

Незадовго до загибелі вона записала відео для соцмереж.

Як повідомлялося раніше, на гірськолижному курорті "Плай", що розташований у Сколівському районі Львівської області, під час спуску з гори на лижах загинула 12-річна дитина. Хлопчик спускався на лижах, але не втримав рівноваги, упав і вдарився головою. Врятувати його не вдалося.

Також нагадаємо, що на Драгобраті нещодавно спалахнув готель. Через складні умови, пожежники туди дісталися не відразу, а тому гасити його спочатку доводилося туристам.