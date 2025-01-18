На Драгобраті дівчина впала з підйомника: врятувати її не змогли (відео)
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У мережі кажуть, що загибла була лікарем із Волинської області
На популярному гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. У соцмережах повідомляють, що вона впала з бугельного підйомника.
Про це пише місцевий telegram-канал Закарпатич. За даними очевидців, дівчина каталася на лижах і не втрималася на підйомнику, після чого впала на гостру частину захисного паркану.
Від одержаних травм вона загинула на місці. Офіційні причини трагедії наразі невідомі, на місці працює поліція.
Згідно з інформацією в мережі дівчині на вигляд років 30, деякі користувачі зазначають, що вона працювала лікарем у Ковелі (Волинська область).
Незадовго до загибелі вона записала відео для соцмереж.
Як повідомлялося раніше, на гірськолижному курорті "Плай", що розташований у Сколівському районі Львівської області, під час спуску з гори на лижах загинула 12-річна дитина. Хлопчик спускався на лижах, але не втримав рівноваги, упав і вдарився головою. Врятувати його не вдалося.
Також нагадаємо, що на Драгобраті нещодавно спалахнув готель. Через складні умови, пожежники туди дісталися не відразу, а тому гасити його спочатку доводилося туристам.