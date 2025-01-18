На Драгобрате девушка упала с подъемника: спасти ее не смогли (видео)
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В сети говорят, что погибшая была врачом из Волынской области
На популярном горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка. В соцсетях сообщают, что она упала с бугельного подъёмника.
Об этом пишет местный telegram-канал Закарпатич. По данным очевидцев, девушка каталась на лыжах и не удержалась на подъёмнике, после чего упала на острую часть защитного забора.
От полученных травм она погибла на месте. Официальные причины трагедии пока неизвестны, на месте работает полиция.
Согласно информации в сети девушке на вид лет 30, некоторые пользователи отмечают, что она работала врачом в Ковеле (Волынская область).
Незадолго до гибели она записала видео для соцсетей.
Как сообщалось ранее, на горнолыжном курорте "Плай", что расположен в Сколевском районе Львовской области, во время спуска с горы на лыжах погиб 12-летний ребенок. Он спускался на лыжах, но не удержал равновесия, упал и ударился головой. Спасти его не удалось.
Также напомним, что на Драгобрате недавно загорелся отель. Из-за сложных условий, пожарные туда добрались не сразу, а потому тушить его поначалу приходилось туристам.