У Дніпрі легковик на смерть збив військового (фото, відео)

45-річний чоловік загинув на місці

У Дніпрі 13 січня легковик на смерть збив військовослужбовця. Пішохід отримав травми несумісні із життям та помер до прибуття лікарів.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на представників поліції. Наголошується, що Peugeot Partner наїхав на чоловіка на вулиці Калиновій близько 17:15.

"За попередньою інформацією, 45-річний чоловік переходив дорогу за напрямком руху автомобіля у невстановленому місці. 63-річний водій легковика, попередньо, був тверезий", — сказано в повідомленні.

Також правоохоронці підтвердили виданню, що загиблий був військовослужбовцем. Деталі події встановлюються.

У мережі тим часом з’явилися відео та фото з місця події. На одному з них видно, що автомобіль Peugeot пошкоджено лобове скло навпроти місця водія.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області 11 січня на трасі "Куровичі-Рогатин" не розминулися легковий автомобіль та автобус. Внаслідок зіткнення постраждало семеро людей, усі вони були доставлені до місцевих медустанов.