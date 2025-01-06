Фатальні ревнощі: на Сумщині чоловік вбив дружину та наклав на себе руки

Не обійшлося без алкоголю

Молоде подружжя загинуло через ревнощі в Глухівському районі на Сумщині. 22-річний чоловік під час сварки завдав смертельних ножових поранень своїй 18-річній дружині, а потім вчинив самогубство.

Трагедія сталася після спільного розпивання алкоголю. Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області.

За результатами першого етапу розслідування з'ясувалося, що молода пара проводила вечір за вживанням спиртних напоїв. Згодом між подружжям спалахнула суперечка через ревнощі, яка переросла у фатальний конфлікт.

У пориві гніву чоловік схопив ніж та наніс своїй молодій дружині удари, що виявилися смертельними. Відразу після скоєного зловмисник покінчив життя самогубством.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Наразі призначено низку судових експертиз для встановлення всіх деталей події. Слідчі продовжують працювати над відновленням повної хронології трагедії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що жителька Запоріжжя замовила вбивство ексчоловіка-військового та його сім'ї за чималу суму. Підозрюваній загрожує до 15 років тюрми.