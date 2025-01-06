Роковая ревность: в Сумской области мужчина убил жену и покончил с собой

Не обошлось без алкоголя

Молодые супруги погибли из-за ревности в Глуховском районе Сумской области. 22-летний мужчина во время ссоры нанес смертельные ножевые ранения своей 18-летней жене, а затем совершил самоубийство.

Трагедия произошла после совместного распития алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

По результатам первого этапа расследования выяснилось, что молодая пара проводила вечер за употреблением спиртных напитков. Впоследствии между супругами разразился спор из-за ревности, который перерос в роковой конфликт.

В порыве гнева муж схватил нож и нанес своей молодой жене удары, оказавшиеся смертельными. Сразу после совершенного злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Назначен ряд судебных экспертиз для установления всех деталей происшествия. Следователи продолжают работать над восстановлением полной хронологии трагедии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жительница Запорожья заказала убийство бывшего мужа-военного и его семьи за немалую сумму. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.