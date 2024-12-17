У Дрогобичі неадекватний водій влетів у дві автівки, а потім врізався в будинок

Дружина постраждалого вважає, що винуватець аварії перебував у стані наркотичного сп'яніння

У вівторок, 17 грудня, у Дрогобичі сталася жахлива автотроща. Водій спочатку влетів у дві автівки, а потім врізався в будинок.

Про це повідомляє "Реальний Львів". Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Котляревського.

"Очевидці розповідають, що чоловік був пʼяний, але офіційна інформація ще уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Дружина постраждалого, яка, за її словами, діставала з машини винуватця аварії, стверджує, що останній перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Жінка каже, що він поводиться неадекватно. Також вона розповіла, що в її чоловіка зламана ключиця та припускає, що в нього струс мозку.

Медики, які прибули на кареті швидкої допомоги, забрали постраждалого до лікарні. З чоловіком, який скоїв ДТП, працюють правоохоронці. Він, скоріше за все, не зазнав серйозних травм.

Нагадаємо, у Києві водій вантажівки не впорався з керуванням та перекинувся. Його пасажирку довелося діставати із кабіни рятувальникам.

Також "Телеграф" писав, що в окупованій росіянами Луганської області військовий "Урал" врізався у легковий "Мерседес". Після цього обидва транспортні засоби злетіли з моста у воду. Пригода сталася в районі міста Щастя на мосту через річку Сіверський Донець.