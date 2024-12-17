В Дрогобыче неадекватный водитель влетел в два автомобиля, а затем врезался в дом

Жена пострадавшего считает, что виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения

Во вторник, 17 декабря, в Дрогобыче произошла ужасная автокатастрофа. Водитель сначала влетел в два автомобиля, а затем врезался в дом.

Об этом сообщает "Реальный Львов". Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Котляревского.

"Очевидцы рассказывают, что мужчина был пьян, но официальная информация еще уточняется", – говорится в сообщении.

Жена пострадавшего, которая, по ее словам, извлекала из машины виновника аварии, утверждает, что последний находится в состоянии наркотического опьянения. Женщина говорит, что он ведет себя неадекватно. Также она рассказала, что у ее мужа сломана ключица и предполагает, что у него сотрясение мозга.

Медики, прибывшие на карете скорой помощи, забрали пострадавшего в больницу. С мужчиной, совершившим ДТП, работают правоохранители. Он, скорее всего, не получил серьезных травм.

Напомним, в Киеве водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Его пассажирку пришлось доставать из кабины спасателям.

Также "Телеграф" писал, что в оккупированной россиянами Луганской области военный "Урал" врезался в легковой "Мерседес". После этого оба транспортных средства вылетели с моста в воду. Происшествие произошло в районе города Счастья на мосту через реку Северский Донец.