В Хмельницькому чоловік викинув собаку із вікна 9 поверху: стало відомо, як його покарають

Про трагедію правоохоронці дізналися від очевидців

У Хмельницькому 46-річний мешканець міста викинув собаку з вікна дев'ятиповерхівки. Тварина загинула.

Про це повідомила поліція Хмельницької області. Подробиці з'явилися у Facebook.

Трагедія сталася 27 липня близько 23:40 години на вул. Пілотській. Очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна 9-го поверху.

Наразі слідчі вже оголосили живодеру підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Подібні дії караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років. Термін ув’язнення залежить від тяжкості скоєного злочину. Кожен окремий випадок розглядається в суді і не залишається безкарним.

Окрім того, за законом України за жорстоке поводження з тваринами передбачено штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень, взяття під варту від 15 діб до півроку та виправні роботи.

Останнім часом повідомлень, про жорстоке поводження з тваринами з'являється все більше. Нещодавно стало відомо, що в Оболонському районі Києва стався кричущий інцидент — пенсіонерка скинула з балкона четвертого поверху кішку. Тварина чинила опір і нявкала, але жінку це не зупинило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі жінка викинула з вікна собаку.