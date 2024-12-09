Репера Jay-Z звинувачують у зґвалтуванні: події відбувалися на скандальній вечірці P.Diddy

Jay-Z рішуче заперечує звинувачення у зґвалтуванні: що відомо про справу

Відомий американський репер Jay-Z (Шон Картер) став фігурою в гучному судовому скандалі, пов'язаному з обвинуваченнями в сексуальному насильстві. Адвокат Тоні Базби подав новий позов, у якому звинуватив Jay-Z у причетності до подій, що нібито сталися під час церемонії MTV Video Music Awards у 2000 році.

Як повідомляє Reuters, цей скандал відбувається на фоні численних звинувачень проти P.Diddy. Станом на осінь 2023 року проти нього було подано 120 позовів, серед яких 60 від жінок і 60 від чоловіків. Це включає випадки сексуального насильства та інші серйозні правопорушення.

Суть звинувачень

Позов стосується звинувачень у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці, організованій P.Diddy (Шон Комбс). Згідно з документами, дівчина намагалася потрапити на захід і була запрошена до приватного будинку, де, як стверджується, її зґвалтували Jay-Z і P.Diddy. У позові йдеться про те, що дівчина підписала документ, який вона вважала угодою про нерозголошення, щоб потрапити на вечірку, де були присутні інші знаменитості.

Реакція Jay-Z

Jay-Z рішуче заперечує всі звинувачення. У своїй заяві для ЗМІ він підкреслив важливість кримінального розслідування замість цивільного, що свідчить про його намір захистити свою репутацію та довести свою невинуватість.

Jay-Z — один із найвпливовіших музикантів сучасності. У 2023 році Billboard визнав його найкращим реп-виконавцем усіх часів. Він має величезний музичний каталог хітів і співпрацював з такими артистами, як Linkin Park, Емінем та Каньє Вест. За даними Forbes, у 2023 році статки Jay-Z склали $2,5 млрд, що зробило його найбагатшим хіп-хоп-виконавцем у світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 120 людей звинуватили репера P. Diddy у сексуальному насиллі. Випадки охоплюють період із 1991 року.