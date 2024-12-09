Рэппера Jay-Z обвиняют в изнасиловании: события происходили на скандальной вечеринке P.Diddy

Jay-Z решительно отрицает обвинения в изнасиловании: что известно о деле

Известный американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) стал фигурой в громком судебном скандале, связанном с обвинениями в сексуальном насилии. Адвокат Тони Базби подал новый иск, в котором обвинил Jay-Z в причастности к якобы произошедшим в ходе церемонии MTV Video Music Awards в 2000 году.

Как сообщает Reuters, этот скандал проходит на фоне многочисленных обвинений против P.Diddy. По состоянию на осень 2023 против него было подано 120 исков, среди которых 60 от женщин и 60 от мужчин. Это включает в себя случаи сексуального насилия и другие серьезные правонарушения.

Суть обвинений

Иск касается обвинений в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке, организованной P.Diddy (Шон Комбс). Согласно документам, девушка пыталась попасть на мероприятие и была приглашена в частный дом, где, как утверждается, ее изнасиловали Jay-Z и P.Diddy. В иске говорится, что девушка подписала документ, который она считала соглашением о неразглашении, чтобы попасть на вечеринку, где присутствовали другие знаменитости.

Реакция Jay-Z

Jay-Z решительно отрицает все обвинения. В своем заявлении для СМИ он подчеркнул важность уголовного расследования вместо гражданского, что свидетельствует о его намерении защитить свою репутацию и доказать свою невиновность.

Jay-Z – один из самых влиятельных музыкантов современности. В 2023 году Billboard признал его лучшим рэп-исполнителем всех времен. У него огромный музыкальный каталог хитов и сотрудничал с такими артистами, как Linkin Park, Эминем и Канье Вест. По данным Forbes, в 2023 году состояние Jay-Z составило $2,5 млрд, что сделало его самым богатым хип-хоп-исполнителем в мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 120 человек обвинили рэпера P. Diddy в сексуальном насилии. Случаи охватывают период с 1991 года.