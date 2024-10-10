Ще одного відомого репера звинувачують у зґвалтуванні молодої жінки (фото)

Він має власне шоу на BBC

Відомого британського ютубера та зірку BBC Yung Filly, Андреса Феліпе Валенсія Баррієнтоса, заарештовано за звинуваченням у зґвалтуванні. Інцидент стався в Австралії.

Про це повідомляє The Sun. Зазначається, що Yung Filly звинувачується в сексуальному нападі на 20-річну жінку у своєму готелі.

Подія сталася 27 вересня після виступу Баррієнтоса в нічному клубі Bar1 у передмісті Хілларіса. Ютубера вже заарештували і висунули йому звинувачення.

Yung Filly в готелі в Австралії

За даними слідства, реперу інкримінують несанкціонований сексуальний контакт, напад та спроби задушити молоду жінку у своєму готелі після виступу. Ютубера звинувачують "у чотирьох випадках сексуального проникнення без згоди".

Yung Filly в поліцейському авто

У четвер, 10 жовтня, відбудеться перше засідання суду. Зазначається, що розгляд клопотання про заставу було відкладено, тому Yung Filly зараз перебуває під вартою.

Що відомо про Yung Filly

Ютубер має понад 3 мільйони підписників в Instagram і 1,84 мільйона на YouTube. Кар'єра Баррієнтоса почала стрімко зростати у 2013 році. І вже з 2019 року він веде власну програму на BBC.

Нещодавно Yung Filly співпрацював з відомим британським репером Aitch. Він також має рекламні контракти з кількома відомими брендами.

За словами Філлі, він пишається тим, що був біженцем, і що боротьба із труднощами додала йому цінності як артисту. Він також зізнався, що має певні психічні проблеми: панічні атаки та підвищену тривожність.

Зауважимо, що вищевикладені звинувачення сильно вплинуть на кар'єру ютубера, навіть, якщо його виправдають.

Раніше "Телеграф" писав, що 120 людей звинуватили репера P. Diddy у сексуальному насиллі.