Масажист у Луцьку торкався клієнток статевим органом. Деталі справи та реакція салону (фото)

Про інцидент повідомило вже дві жінки

У Луцьку у масажній студій Kaif Massage стався гучний скандал: за словами клієнтки, масажист Михайло, під час сеансу оголював статевий член та торкався ним її без дозволу. Салон вже відреагував на це.

"Телеграф" зв'язався з потерпілою Інною та дізнався деякі подробиці інциденту, який трапився 6 грудня 2024. За її словами, горе-масажист вибачився лише після того, як на цьому наполягала поліція.

На питання кореспондента, чи перепросив салон, жінка написала: "Ніхто до мене не писав і не дзвонив. Він вибачився лише після того, як йому про це сказав слідчій".

Потерпіла також додала, що була вперше у салоні і послугу не оплатила.

Що розповідає клієнтка про похід до масажиста, який під час сеансу оголював статевий член

Як повідомила клієнтка студії Інна, вона записалась на масаж до Kaif Massage вперше і не придала значення тому, хто буде надавати послугу. Адже раніше ходила до масажистів чоловіків і все було добре.

Вона розповідає, що масаж мав тривати 2 години, і вже через 1 годину чоловік почав поводити себе дивно. Спершу вона помітила, що Михайло не тримає дистанцію і торкається своїм статевим органом її рук. Жінка подумала, що це випадково, тому підсунула руки ближче до тіла, але стала напружиною та схвильованою.

"Коли залишалося 20-25 хвилин до кінця масажу, масажист сказав перевернутися на праве або ліве плече, щоб він міг промасувати ноги. Повернувшись, голову положила не вниз, а на бік. Далі відчуваю, що його руки промасовують шию, одночасно відчула, що до моїх ніг торкається якесь третє тіло. З мого відчуття зрозуміла, що це – оголений статевий член. Після цього, швидко підірвавшись з масажного столу, масажист не очікувавши, почав поправляти свої штани. Одразу прямо питаючи: "Що ти робив?", отримала відповідь: "Нічого", а далі ствердно продовжила: "Вийдіть з кабінету, я хочу одягнутися". Він виходить, я швидко одягаюсь і вилітаю з того кабінету одразу до вхідних дверей", – пише Інна.

Масажист Михайло

Далі, за її словами, вона викликала поліцію, хоча Михайло благав цього не робити. По приїзду патрульних та проведення опитування, вони сказали Інні, що якщо справа дійде до суду, то горе-масажисту загрожує лише адмінпокарання у вигляді штрафу. Жінка вирішила, що судовий процес не вартий такого клопоту, тому надала справі публічного розголосу.

За словами Інни, на її історію відгукнулась ще одна жертва горе-масажиста. Тетяна повідомила, що з нею трапилася така ж ситуація 24 липня 2022 року у цьому салоні: Михайло довго масажував її сідниці, торкався її статевих органів, а також клав свій член в її руку під час масажу.

Масажист Михайло

"Коли я це сказала, він зрозумів, що я вже щось точно розкрила, і тоді він став на коліна і почав щось говорити: "Вибачте, я дурак, щось в голову стрельнуло і тд, такого ніколи не було, тільки нікому не кажіть". Я вибігла з того кабінету і ще по дорозі додому довго оглядалася, чи він за мною не йде, дуже страшно було. І все… Більше я з цією історією нічого не зробила, ніякого розголосу не надала. Хотілося просто забути і змити з себе це все", – йдеться у дописі жінки.

Як відреагував салон?

У студії зазначають, що Михайла вже звільнили, проте про інцидент, який стався 2022 року там знали. Тоді адміністрація салону нібито провела бесіду з Михайлом, і залишила працювати, адже "це був одиничний випадок, який на той момент не підтвердився".

"Я провела бесіду з Михайлом, і він усе заперечив. Оскільки тоді не було жодних офіційних заяв до поліції чи інших доказів, я не мала достатніх підстав для більш серйозних дій. Зараз я усвідомлюю, що це могло бути важливим сигналом, якому я не приділила належної уваги. Мені дуже прикро", — йдеться на сторінці салону.

Там додали, що, коли дізнались про ситуацію, яка сталась 6 грудня, Михайла звільнили, а салон почав співпрацю з поліцією, аби забезпечити справедливе розслідування.

"Щиро співчуваю всім постраждалим дівчатам і готова надати будь-яку підтримку, яка буде в моїх силах. Зараз я перебуваю в глибокому шоці та стресі. Мені досі важко усвідомити, що сталося", — йдеться у повідомленні.

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