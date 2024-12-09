Массажист в Луцке трогал клиенток половым органом. Детали дела и реакции салона (фото)

Об инциденте сообщили уже две женщины

В Луцке в массажной студии Kaif Massage произошел громкий скандал: по словам клиентки, массажист Михаил, во время сеанса обнажал половой член и трогал ее тело ним без разрешения. Салон уже отреагировал на это.

"Телеграф" связался с пострадавшей Инной и узнал некоторые подробности инцидента, произошедшего 6 декабря 2024 года. По ее словам, горе-массажист извинился лишь после того, как на этом настояла полиция.

На вопрос корреспондента, извинился ли салон, женщина написала: "Никто мне не писал и не звонил. Он извинился только после того, как ему об этом сказал следователь".

Потерпевшая добавила, что была впервые в салоне и услугу не оплатила.

Что рассказывает клиентка о походе к массажисту, который во время сеанса обнажал половой член

Как сообщила клиентка студии Инна, она записалась на массаж в Kaif Massage впервые и не придала значения тому, кто будет оказывать услугу. Ведь раньше ходила к массажистам мужчин и все было хорошо.

Она рассказывает, что массаж должен был длиться 2 часа, и уже через 1 час мужчина начал вести себя странно. Сначала она заметила, что Михаил не держит дистанцию и трогает своим половым орган ее руки. Женщина подумала, что это случайно, поэтому придвинула руки поближе к телу, но стала напряжённой и взволнованной.

"Когда оставалось 20-25 минут до конца массажа, массажист сказал перевернуться на правое или левое плечо, чтобы он мог промассировать ноги. Перевернувшись, голову положила не вниз, а на бок. Далее чувствую, что его руки промассируют шею, одновременно почувствовала, что моих ног касается какое-то третье тело. С моего ощущения поняла, что это – обнаженный половой член. После этого, быстро подорвалась с массажного стола, массажист не ожидав, начал поправлять свои штаны. Сразу прямо спрашиваю: "Что ты делал?", в ответ: "Ничего", а дальше утвердительно продолжила: "Выйдите из кабинета, я хочу одеться". Он выходит, я быстро одеваюсь и вылетаю из того кабинета сразу к входной двери", – пишет Инна.

Массажист Михаил

Далее, по ее словам, она вызвала полицию, хотя Михаил умолял этого не делать. По приезду патрульных и проведению опроса они сказали Инне, что если дело дойдет до суда, то горе-массажисту грозит только админнаказание в виде штрафа. Женщина решила, что судебный процесс не стоит таких хлопот, поэтому придала делу публичную огласку.

По словам Инны, на ее историю отозвалась еще одна жертва горе-массажиста. Татьяна сообщила, что с ней случилась такая же ситуация 24 июля 2022 в этом салоне: Михаил долго массировал ее ягодицы, касался ее половых органов, а также клал свой член в ее руку во время массажа.

Массажист Михаил

"Когда я это сказала, он понял, что я уже что-то точно раскрыла, и тогда он встал на колени и начал что-то говорить: "Извините, я дурак, что-то в голову стрельнуло и тд, такого никогда не было, только никому не говорите" … Я выбежала из того кабинета и еще по дороге домой долго оглядывалась, не идет ли он за мной, очень страшно было. Больше я с этой историей ничего не сделала, никакой огласки не дала.Хотелось просто забыть и смыть с себя все это", – говорится в сообщении женщины.

Как отреагировал салон?

В студии отмечают, что Михаила уже уволили, однако об инциденте, который произошел в 2022 году, там знали. Тогда администрация салона якобы провела беседу с Михаилом и оставила работать, ведь "это был единичный случай, который на тот момент не подтвердился".

"Я провела беседу с Михаилом, и он все возразил. Поскольку тогда не было никаких официальных заявлений в полицию или других доказательств, у меня не было достаточных оснований для более серьезных действий. Сейчас я осознаю, что это могло быть важным сигналом, которому я не уделила должного внимания. Мне очень жаль", — говорится на странице салона.

Там добавили, что когда узнали о ситуации, которая произошла 6 декабря, Михаила уволили, а салон начал сотрудничество с полицией, чтобы обеспечить справедливое расследование.

"Откровенно сочувствую всем пострадавшим девушкам и готова оказать любую поддержку, которая будет в моих силах. Сейчас я нахожусь в глубоком шоке и стрессе. Мне до сих пор трудно осознать, что произошло", — говорится в сообщении.

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