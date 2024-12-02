Пасажиру BMW після аварії у Дніпрі вручать підозру: що йому загрожує

Винуватці аварії не намагалися допомогти постраждалим

Після резонансної ДТП у Дніпрі, в якій загинула маленька дівчинка, підозру оголосять не лише водію BMW, а й пасажиру. Правоохоронці вбачали у його діях ознаки злочину за статтею 136 (ненадання допомоги).

Про це розповіла речник Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі єдиного марафону новин. За її словами, підозра вже складена і перебуває у процесі вручення.

Гірдвіліс додала, що попередньо за кермом був 19-річний водій, а 17-річний хлопець сидів на пасажирському кріслі. Після зіткнення вони ніяк не намагалися допомогти постраждалим і навіть не викликали швидку допомогу.

Водієві вручили підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

17-річному пасажиру можуть оголосити підозру за статтею про ненадання допомоги (ст. 136), максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Як повідомлялося раніше, ДТП у районі житлового масиву "Червоний камінь" у Дніпрі сталося ввечері 1 грудня. Там BMW не пропустив автомобіль Ford, який робив розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка, а ще дві дитини перебувають у лікарні у тяжкому стані. У мережі з’явилася інформація, що загибла є дочкою військовослужбовця.

Батьком 17-річного Арсенія Безсонова, який перебував у BMW, є місцевий бізнесмен Олег Безсонов. У ЗМІ з’явилася інформація, що він нібито причетний до тіньових схем з фіктивними ФОП та відмиванням коштів.