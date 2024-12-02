Пассажиру BMW после аварии в Днепре вручат подозрение: что ему грозит
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Виновники аварии не пытались помочь пострадавшим
После резонансной ДТП в Днепре, в которой погибла маленькая девочка, подозрение объявят не только водителю BMW, но и пассажиру. Правоохранители усмотрели в его действиях признаки преступления по статье 136 (неоказание помощи).
Об этом рассказала спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире единого марафона новостей. По ее словам, подозрение уже составлено и находится в процессе вручения.
Гирдвилис добавила, что предварительно за рулем находился 19-летний водитель, а 17-летний парень сидел на пассажирском кресле. После столкновения они никак не пытались оказать помощь пострадавшим и даже не вызвали скорую помощь.
Водителю вручили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит наказание в виде до восьми лет лишения свободы.
17-летнему пассажиру могут объявить подозрение по статье о неоказании помощи (ст. 136), максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Как сообщалось ранее, ДТП в районе жилмасива "Красный камень" в Днепре произошло вечером 1 декабря. Там BMW не пропустил автомобиль Ford, который совершал разворот. В следствие аварии погибла 10-летняя девочка, а еще два ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии. В сети появилась информация, что погибшая является дочерью военнослужащего.
Родителем 17-летнего Арсения Бессонова, который находился в BMW, является местный бизнесмен Олег Бессонов. В СМИ появилась информация, что он якобы причастен к теневым схемам с фиктивными ФЛП и отмыванием средств.