Пассажиру BMW после аварии в Днепре вручат подозрение: что ему грозит

Виновники аварии не пытались помочь пострадавшим

После резонансной ДТП в Днепре, в которой погибла маленькая девочка, подозрение объявят не только водителю BMW, но и пассажиру. Правоохранители усмотрели в его действиях признаки преступления по статье 136 (неоказание помощи).

Об этом рассказала спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире единого марафона новостей. По ее словам, подозрение уже составлено и находится в процессе вручения.

Гирдвилис добавила, что предварительно за рулем находился 19-летний водитель, а 17-летний парень сидел на пассажирском кресле. После столкновения они никак не пытались оказать помощь пострадавшим и даже не вызвали скорую помощь.

Водителю вручили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит наказание в виде до восьми лет лишения свободы.

17-летнему пассажиру могут объявить подозрение по статье о неоказании помощи (ст. 136), максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось ранее, ДТП в районе жилмасива "Красный камень" в Днепре произошло вечером 1 декабря. Там BMW не пропустил автомобиль Ford, который совершал разворот. В следствие аварии погибла 10-летняя девочка, а еще два ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии. В сети появилась информация, что погибшая является дочерью военнослужащего.

Родителем 17-летнего Арсения Бессонова, который находился в BMW, является местный бизнесмен Олег Бессонов. В СМИ появилась информация, что он якобы причастен к теневым схемам с фиктивными ФЛП и отмыванием средств.