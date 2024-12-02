У Києві копи затримали іноземця за продаж наркотиків: як його покарають (фото)

Зловмисник не ховаючись продавав "Aльфа-PVP" в себе вдома

Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному іноземцю за збут психотропів "Aльфа-PVP". Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземець збував заборонені речовини особисто з рук в руки просто в себе вдома в Печерському районі столиці. Про це повідомляє Поліція Києва у Facebook.

"Поліцейські задокументували збут зловмисником психотропної речовини "Aльфа-PVP" клієнтам та затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем його мешкання", – йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, вчинений повторно.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Зазначається, що суд за клопотанням слідчого обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 000 тисяч гривень.

Що таке "Aльфа-PVP"

Особливістю даного наркотику є те, що він приносить миттєве максимальне задоволення та неконтрольовану ейфорію. Розвиток залежності починається з першого вживання, а психічні розлади можуть прогресувати вже після кількох мінімальних прийомів цієї речовини.

Синтез "Aльфа-PVP" є досить дешевим хімічним процесом і його навіть можна проводити в домашніх умовах. Вартість компонентів також суттєво дешевше, ніж при виготовленні інших видів наркотиків.

Через легкодоступність та дешевизну речовина достатньо розповсюджена в Україні, а кількість залежних від "солі" (це вулична назва) людей постійно зростає.

Нагадаємо, в Іспанії правоохоронці розкрили злочинну організацію, яка, ймовірно, займалася ввезенням гашишу з Марокко за допомогою безпілотників, вироблених в Україні.

Раніше у Львівській області на пункті пропуску "Краковець-Корчова" службовий собака знайшов в автобусі 20 грамів наркотиків. Водій каже, що це посилка, яку він мав віддати у Львові.