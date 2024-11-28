В Іспанії викрили контрабандистів, які перевозили наркотики на українських дронах (відео)

У ході обшуків було вилучено три безпілотники

В Іспанії правоохоронці розкрили злочинну організацію, яка, ймовірно, займалася ввезенням в країну гашишу з Марокко за допомогою безпілотників, вироблених в Україні.

Дрони привезли на південь Іспанії автотранспортом. Про це повідомляє Національна поліція.

"Співробітники національної поліції ліквідували в Альхесірасі (місто на півдні Іспанії) злочинну організацію, яка, ймовірно, займалася доставкою гашишу в нашу країну з Марокко за допомогою безпілотних літальних апаратів. "Наркодрони" вироблялися в Україні, а потім перевозилися автомобільним транспортом на південь нашої країни" – йдеться у публікації.

Усього було заарештовано десять осіб, семеро з них було ув’язнено. Крім того, було проведено шість обшуків. Під час розслідування іспанські поліцейські співпрацювали з Європолом, а також із правоохоронцями України та Польщі.

Зазначається, що розслідування почалося понад рік тому після того, як стало відомо про існування злочинної організації, яка базується на Кампо-де-Гібралтар та Коста-дель-Соль і ймовірно займається доставкою значних обсягів гашишу до Іспанії повітрям.

Для цього зловмисники використали великі кустарні дрони, здатні перевозити за один рейс близько десяти кілограмів гашишу з дальністю польоту понад п’ятдесят кілометрів. Використання БПЛА дозволило їм пересуватися між Марокко та Іспанією над водами протоки та повертатися після скидання наркотиків назад без необхідності приземлення.

Як повідомляє пресслужба, дрони вироблялися в Україні та доставлялися автомобільним транспортом на південь Іспанії, де вони вводилися в експлуатацію під керуванням осіб із країн Східної Європи. Встановлено, що організація намагалася переправити у такий спосіб до тисячі кілограмів гашишу.

"У ході розслідування було вилучено три безпілотники, один з них перебуває в стадії будівництва, а також пристрої для їх дистанційного керування, інструменти для їх ремонту та значні суми готівки та наркотиків, які могли бути ввезені до Іспанії у такий спосіб", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, у Львівській області на пункті пропуску "Краковець-Корчова" службовий собака знайшов в автобусі 20 грамів наркотиків. Водій каже, що це посилка, яку він мав віддати у Львові.