В Киеве копы задержали иностранца за продажу наркотиков: как его накажут (фото)

Злоумышленник не скрываясь продавал "Альфа-PVP" у себя дома

Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему иностранцу за сбыт психотропов "Альфа-PVP". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иностранец сбывал запрещенные вещества лично из рук в руки прямо у себя дома в Печерском районе столицы. Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

"Полицейские задокументировали сбыт злоумышленником психотропного вещества "Альфа-PVP" клиентам и задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по месту его проживания", — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенное повторно.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что суд по ходатайству следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 90 000 тысяч гривен.

Что такое "Альфа-PVP"

Особенностью данного наркотика является то, что он доставляет мгновенное максимальное удовольствие и неконтролируемую эйфорию. Развитие зависимости начинается с первого употребления, а психические расстройства могут прогрессировать уже после нескольких малых приемов этого вещества.

Синтез "Альфа-PVP" является довольно дешевым химическим процессом и его даже можно проводить в домашних условиях. Стоимость компонентов также значительно дешевле, чем при изготовлении других видов наркотиков.

Из-за легкодоступности и дешевизны вещество достаточно распространено в Украине, а количество зависимых от "соли" (это уличное название) людей постоянно растет.

Напомним, в Испании правоохранители раскрыли преступную организацию, которая, вероятно, занималась ввозом гашиша из Марокко с помощью беспилотников, производимых в Украине.

Ранее во Львовской области на пункте пропуска "Краковец-Корчева" служебная собака нашла в автобусе 20 граммов наркотиков. Водитель говорит, что это посылка, которую он должен был отдать во Львове.