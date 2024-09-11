Повалили на землю та жорстоко побили: в Івано-Франківську компанія накинулася на військового (відео)

Нападників розшукують поліцейські

У середу, 11 вересня, на Прикарпатті стався кричущий інцидент — в Івано-Франківську серед білого дня група молодих хлопців з особливою жорстокістю побила військовослужбовця. Постраждалого повалили на асфальт і почали завдавати йому ударів ногами та руками.

У бійці брало участь щонайменше п’ятеро людей. Пошуками зловмисників уже займаються поліцейські.

На одній із вулиць Івано-Франківська компанія хлопців побила чоловіка у формі українського військового. На опублікованих у соцмережі кадрах видно, що агресивні молоді люди наздоганяють військовослужбовця і одразу починають його бити.

Постраждалий падає на асфальт і група хлопців завдає йому множинні удари руками та ногами в ділянку голови та всього тіла. Чоловік намагався втекти, але його кілька разів наздоганяють та знову б'ють.

Також було побито і супутника військового, який йшов поряд з ним вулицею.

Причини та обставини конфлікту — невідомі, адже відео починається саме з моменту бійки.

Очевидцем бійки став місцевий житель, який зняв побиття на камеру. Небайдужий громадянин зателефонував до поліції та розповів про те, що сталося.

Поліцейські оперативно відреагували на побиття військового та почали проводити за цим фактом розслідування. За інформацією правоохоронців, потерпілий — це 40-річний учасник бойових дій.

Повідомляється, що по допомогу до поліцейських побитий не звертався.

Наразі правоохоронці опитують свідків бійки та встановлюють особу агресивних хлопців. Поліцейські також вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Хуліганство, вчинене групою осіб". Правоохоронці з’ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві побили митрополита ПЦУ, який приїхав на "Кримську платформу". Постраждалим виявився митрополит Кримський та Сімферопольський Климент, також військовослужбовець ЗСУ.

Священика зупинили троє невідомих зі словами "Владико, благословіть!". Після цього вони скоїли напад на митрополита і стали його бити.

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучний скандал у Черкаській області. Там колишнього військовослужбовця побив місцевий кримінальний авторитет. Згодом стало відомо, що поліція затримала підозрюваного.