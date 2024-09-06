Робітники ТЦК побили чоловіка у Харкові: відео та як вони це пояснили

Конфлікт стався між військовослужбовцями та двома цивільними

У Харківському територіальному центрі комплектування (ТЦК) прокоментували гучний скандал з побиттям чоловіка, на який навіть відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. На кадрах, що поширюють у мережі видно, як чоловік у військовій формі нападає на цивільного.

Як зазначили у відомстві, їх співробітника спровокували, проте це не виправдовує його дій. Тому Харківський та Салтиківський ТЦК відкрито засуджують поведінку військовослужбовця і відсторонюють його від роботи на час розслідування.

За даними відомства, після розголосу побиття у мережі, вони з'ясували, що конфлікт стався між військовослужбовцями та двома цивільними особами.

"Інцидент стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення. Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця", — йдеться у повідомлені.

Аби урегулювати конфлікт та здійснити адміністративне затримання працівники ТЦК викликали поліцію. Після чого громадянина було доставлено до відомств для уточнення персональних даних. Було встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, ба більше він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Але попри це, командування ТЦК відкрито засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію.

"Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних", — додають у відомстві.

До того ж у ТЦК додають, що регулярно проводять роботи з групами оповіщення задля посилення дотриманням етичних норм та знання законодавства військовослужбовцями.

Зауважимо, що, окрім суспільного розголосу, значну роль відіграв допис омбудсмана Дмитра Лубінця, у якому він написав: "У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка … Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування".

Раніше "Телеграф" розповідав, що прокуратура розпочала розслідування смерті мобілізованого на Закарпатті.