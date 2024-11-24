Російські військові розстріляли мирних мешканців на Донбасі

Правоохоронні органи України розпочали розслідування злочину, скоєного російськими військовими

Російські військовослужбовці вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині: вони розстріляли мирних жителів у Торецьку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України. За даними слідства, злочин стався 21 листопада близько 18:00. Військовослужбовці країни-окупанта увійшли до багатоквартирного житлового будинку і пробралися в одну з квартир, де знаходилися три мирні жителі — чоловік і дві жінки.

Росіяни цілеспрямовано відкрили вогонь з автоматів. В результаті дві жінки загинули на місці, а чоловік отримав кульові поранення, переломи плеча та ключиці.

Потерпілому надається кваліфікована медична допомога. За цим фактом при процесуальному керівництві Бахмутської окружної прокуратури порушено провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв ведення війни, поєднане з умисним вбивством). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, а за обтяжливих обставин — від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росіяни поклали обличчям у землю та розстріляли українських військовополонених на одному із гарячих напрямків.