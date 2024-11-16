В Дніпрі спалахнула велика пожежа, у вогні знайшли тіло (фото)

Причина трагедії встановлюється

Пізно ввечері у п'ятницю, 15 листопада, у Самарському районі міста Дніпро спалахнула пожежа у приватному будинку. Загинув чоловік.

Як повідомила пресслужба ДСНС області, трагедія сталася близько 22:15 на території садового товариства "Движенець". На місце оперативно прибули рятувальники.

Вони виявили, що на одній з ділянок зайнявся двоповерховий житловий будинок. Вогонь розповсюдився та охопив одноповерховий будинок, розташований на сусідній ділянці. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

"Всередині палаючої оселі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1967 року народження", — повідомили рятувальники.

О 00:10 вогнеборці загасили пожежу. У її ліквідації брали участь 30 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомляв "Телеграф", 14 листопада в Харківській області в житловому сталася масштабна пожежа. В результаті загинули п'ятеро людей, четверо з яких – діти. Ще одна дитина постраждала.

Також в ніч на 5 жовтня на Полтавщині спалахнула пожежа. Загинула ціла родина, зокрема і двоє маленьких дітей.