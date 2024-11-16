В Днепре загорелся большой пожар, в огне нашли тело (фото)

Причина трагедии устанавливается

Поздним вечером в пятницу, 15 ноября, в Самарском районе города Днепр вспыхнул пожар в частном доме. Погиб мужчина.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС области, трагедия произошла около 22:15 на территории садового общества "Движенец". На место оперативно прибыли спасатели.

Они обнаружили, что на одном из участков загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь распространился и охватил одноэтажное здание, расположенное на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

"Внутри горящего дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины, 1967 года рождения", — сообщили спасатели.

В 00:10 пожарные потушили пожар. В его ликвидации участвовало 30 спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщал "Телеграф", 14 ноября в Харьковской области в жилом произошел масштабный пожар. В результате погибли пять человек, четверо из которых – дети. Еще один ребенок пострадал.

Также в ночь на 5 октября в Полтавской области вспыхнул пожар. Погибла целая семья, в том числе и двое маленьких детей.