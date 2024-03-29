Автівку розірвало навпіл: юнак з України загинув в страшній ДТП в Польщі (відео)

Від отриманих травм хлопець помер у лікарні

В ніч проти 29 березня, в місті Ополє, що на заході Польщі, у страшній ДТП загинув 18-річний юнак з України. Повідомляється, що польська поліція намагалася зупинити автівку, за кермом якої сидів українець, через порушення правил дорожнього руху. Однак хлопець не відреагував та спробував утекти й на величезній швидкості врізався в опору світлофора.

Про це повідомляє польське видання NTO. Зазначається, що юнака госпіталізували з множинними травмами, але він помер у лікарні.

"У четвер, незадовго до півночі, поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався нерівномірно. Офіцери світловими знаками закликали водія зупинитися, але він продовжив рух у напрямку центру Ополе. Поліцейські викликали підкріплення. Дорога була перекрита на вулиці Будовланич в Ополе, але водій уникнув поліцейської машини, розігнав авто приблизно до 200 км/год і врізався в придорожній стовп", — повідомляє пресслужба Головного управління поліції в Ополе, пише видання.

Відео з місця подій

Відомо, що хлопець залишався живим на момент прибуття карети швидкої. Його було доставлено у госпіталь з множинними травмами. Повідомляється, що у лікарні юнак помер.

Пізніше стало відомо, що хлопець знаходився за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз показав 1,8 проміле алкоголю у крові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про вбивство двох українок у Німеччині. Пізніше поліція з'ясувала нові обставини події. Жінок вбили, щоб викрасти немовля.