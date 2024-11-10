У Єгипті перекинувся автобус із туристами, постраждали українці (фото)

В автобусі були люди з кількох країн

На сході Єгипту в районі міста Рас-Сідр перекинувся автобус із пасажирами. Внаслідок дорожньо-транспортної події постраждали понад 40 осіб, серед яких є українці.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомляє Cairo24. Там зазначили, що людей з різними травмами госпіталізували медики, які прибули на місце аварії.

Встановлено, що постраждав 31 турист із Росії та України, 3 – з Казахстану, 3 – з Азербайджану та 4 – з Єгипту.

У заяві місцевої поліції йдеться:

"Автобус перекинувся внаслідок аварії в Рас-Сідрі, і машини швидкої допомоги негайно виїхали до місця пригоди, щоб доставити поранених до лікарні для отримання необхідного лікування".

За даними правоохоронців, внаслідок аварії постраждала 41 особа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Молдові автобус з українцями потрапив у серйозну ДТП. Внаслідок цієї аварії загинули двоє людей.

До цього в Румунії сталася ДТП з автобусом з українцями. Одна з пасажирок зазначила, що аварія сталася через те, що водій заснув за кермом. У результаті постраждали дев’ять українців.