В Египте перевернулся автобус с туристами, пострадали украинцы (фото)

В автобусе находились люди из нескольких стран

На востоке Египта в районе города Рас-Сидр перевернулся автобус с пассажирами. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали более 40 человек, среди которых есть украинцы.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает Cairo24. Там отметили, что людей с различными травмами госпитализировали прибывшие на место аварии медики.

Установлено, что пострадал 31 турист из России и Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — из Египта.

В заявлении местной полиции говорится:

"Автобус перевернулся в результате аварии в Рас-Сидре, и машины скорой помощи немедленно выехали к месту происшествия, чтобы доставить раненых в больницу для получения необходимого лечения".

По данным правоохранителей, в результате аварии пострадал 41 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Молдове автобус с украинцами попал в серьезное ДТП. В результате этой аварии погибли два человека.

До этого в Румынии случилось ДТП с автобусом с украинцами. Одна из пассажирок отметила, что авария случилась по той причине, что водитель уснул за рулем. В итоге пострадали девять украинцев.