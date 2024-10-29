У Польщі жертвами торгівлі людьми стали двоє громадян України

Вони були вимушені важко працювати та піддавалися побиттям

У Познані затримано 47-річного громадянина Молдови, його дружину та ще одну жінку, підозрюваних у торгівлі людьми. Загалом постраждали семеро людей, серед них двоє українців, четверо молдаван та один поляк.

Людей використовували на важких фермерських роботах, а за виконану роботу не платили. Про це повідомляє Вієлкопольська поліція.

Після приїзду зловмисники забрали у людей документи нібито для того, щоб їх легалізувати. Також вилучили мобільні телефони, щоби постраждалі не мали можливості поскаржитися, що їх експлуатують.

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"Робітників розселяли, а потім на 5-6 днів на тиждень возили на різні ферми. Їхній робочий день перевищував загальноприйняту норму", – поінформували правоохоронці, не уточнюючи скільки годин на день змушені були працювати люди.

Зазначається, що жодної фінансової винагороди вони так і не отримали під приводом того, що потрібно було платити за проживання та харчування. Тих, хто намагався бунтувати, били та залякували.

За інформацією, наданою поліцією, зловмисників затримали 22 жовтня, а справу порушили в середині серпня цього року, коли надійшла перша інформація, що в районі населеного пункту Вжесинський можуть тримати людей, які привезені з-за кордону і використовуються для важких робіт на фермах.

Наразі підозрюваному у торгівлі людьми загрожує до 20 років в’язниці. Жінкам повідомили про підозру у співучасті у злочині.

Policja Wielkopolska

Policja Wielkopolska

Policja Wielkopolska

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали трьох осіб за сексуальну експлуатацію дитини та торгівлю дитячою порнографією. Організатор-жінка та двоє її спільників перебувають під вартою.