Українець загинув під час затримання у Польщі: на поліцейських чекає слідство

Медикам "швидкої допомоги" не вдалося його врятувати

У Польщі 48-річний громадянин України загинув під час спроби правоохоронців доставити його у відділок. Інцидент стався неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві.

Причина смерті чоловіка наразі встановлюється. Про це повідомило місцеве медіа RMF FM.

Відомо, що українець приїхав до однієї із фірм у селі Кшивізна, що під Ключборком, для працевлаштування. Правоохоронці розповіли, що власник фірми викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.

Коли поліцейські прибули на місце, чоловік відмовився назвати себе і не реагував на вказівки копів, хоча, як стверджується, розмовляв польською мовою.

Правоохоронці вирішили доставити українця в відділок, щоб встановити його особу, але він почав чинити опір. На нього намагалися надіти наручники та використали різні прийоми, зазначає медіа.

Раптом 48-річний чоловік знепритомнів. Медикам, які прибули на кареті "швидкої допомоги", не вдалося привести чоловіка до тями.

Повідомляється, що польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого.

Нагадаємо, раніше в Польщі жертвами торгівлі людьми стали двоє громадян України. Зловмисники забрали у людей документи та мобільні телефони. Вони були змушені важко працювати та зазнавали побиття.