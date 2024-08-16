Відтяли голову і поставили на шпиль: росіяни заявили про нову страту українця (відео 18+)

Українського бійця нібито вбили в Курській області

Російські військовій, ймовірно, жорстоко вбили українського бійця в Курській області. Військового нібито стратили, відтявши йому голову, яку повісили на дерев'яний пік.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що жорстокий злочин вчинили росіяни з 155 бригади МП.

Зауважимо, що інформація про страту українського військового офіційно не підтверджувалась, проте у мережі про це пишуть.

На кадрах (відео 18+) видно, що голову нібито вбитої людини окупанти поставили на дерев'яний шпиль.

"У деяких з вас знесло голову від нашого накату. Так буде під час кожної нашої зустрічі. Мерві не відчувають жалості", — каже російський окупант на відео.

Аналітики DeepState встановили, що на відео ймовірно КПП Колотилівка, де орієнтовно 12 серпня була невдала спроба прориву з боку України.

В мережі ця інформація здійняла шквал емоцій, українці не стримувались у висловлюваннях, бажаючи ворогам смерті.

Зауважимо, що окупанти не вперше жорстоко страчують наших бійців. Так нещодавно стало відомо, що росіяни, ймовірно, жорстоко вбили українського військовополоненого та розчленили його труп. Омбудсмен Дмитро Лубінець на тлі цього звернувся до міжнародних організацій. Також він опублікував фото тіла з відрізаними головою та кінцівками.

Раніше "Телеграф" розповідав про черговий кривавий злочин росіян, вони розстріляли беззбройних полонених українців біля Роботиного.