В Одесі під час спуску в укриття померла школярка

За цим фактом проводиться розслідування

У понеділок, 21 жовтня, в одному із навчальних закладів Одеси під час спуску в укриття раптово померла 13-річна школярка. Трагедія сталася під звуки повітряної тривоги.

Дівчинку з усіх сил намагалися реанімувати, але вона, на жаль, померла. Про це повідомили у прес-службі Поліції Одеської області.

Відомо, що в одній із шкіл Приморського району Одеси сталася трагедія. Під час сигналу "Повітряна тривога" учні та педагоги почали спускатися в укриття.

У цей момент 13-річній школярці стало погано. У навчальний заклад негайно викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу.

Коли прибули медики, вони почали проводити невідкладні реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла і їй не вдалося допомогти.

На місці події працювали слідчі. Попередньо було констатовано "природну смерть" і відомості про це внесли до ЄРДР.

Тіло дитини направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Досудове розслідування за цим фактом триває.

Нагадаємо, у травні в лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок удару російських терористів по Одесі, що стався 29 квітня.

Після ракетного удару життя дитини опинилося на волосині. Уламок російської ракети потрапив у серце малюка. Лікарі боролися за її життя, провели операцію, але стан погіршився — 1 травня дитина впала в кому.

Вже 23 травня жахлива звістка сколихнула всіх, хто уважно стежив за процесом одужання дівчинки і вболівали за неї — Злата померла. Дівчинці було лише 4,5 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після російського обстрілу київської дитячої лікарні "Охматдит" загинула дитина. На момент ракетного удару він перебував у критичному стані.