Наркодилери у Києві продавали психотропи для схуднення та попалися поліції

Зловмисники налагодили збут таблеток із психотропними речовинами на території України

У Києві в понеділок, 21 жовтня, співробітники поліції та Служби безпеки України затримали організоване злочинне угруповання. Її члени налагодили збут на території країни пігулок для схуднення із вмістом психотропних речовин.

Про це повідомили у ГУНП України у Києві. За даними правоохоронних органів, незаконний "бізнес" організував 25-річний мешканець столиці. Він займався доставкою в Україну таблеток із психотропними речовинами, обіг яких обмежений.

У помічники він узяв собі трьох осіб — вони відповідали за контакти з покупцями та надсилання замовлень. Загальна сума вилученого під час обшуків товару становила 3,6 млн гривень.

Діяльність ОЗУ припинили поліцейські та співробітники Департаменту СБУ із захисту національної державності при процесуальному керівництві Дніпровської окружної прокуратури Києва. Під час обшуків вилучили понад 30 000 пігулок.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини у великому розмірі, вчинені організованою групою). Якщо провину заарештованих буде доведено, їм може загрожувати позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Служба безпеки України затримала чиновника "Укренерго" за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.