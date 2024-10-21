Наркодилеры в Киеве продавали психотропы для похудения и попались полиции

Злоумышленники наладили сбыт таблеток с психотропными веществами на территории Украины

В Киеве в понедельник, 21 октября, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали организованную преступную группировку. Ее члены наладили сбыт на территории страны таблеток для похудения с содержанием психотропных веществ.

Об этом сообщили в ГУНП Украины в Киеве. По данным правоохранительных органов, незаконный "бизнес" организовал 25-летний житель столицы. Он занимался доставкой в Украину таблеток с психотропными веществами, оборот которых ограничен.

В помощники он взял себе трех человек — они отвечали за контакты с покупателями и отправку заказов. Общая сумма изъятого во время обысков товара составила 3,6 млн гривен.

Деятельность ОПГ пресекли полицейские и сотрудники Департамента СБУ по защите национальной государственности при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева. Во время обысков изъяли более 30 000 таблеток.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное приобретение, хранение и пересылка с целью сбыта психотропного вещества в большом размере, совершенные организованной группой). Если вина арестованных будет доказана, им может грозить лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Служба безопасности Украины задержала чиновника "Укрэнерго" по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.