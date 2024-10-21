Смертельна ДТП у Санкт-Петербурзі потрапила на відео: фура впала з мосту на залізничні колії

Вантажівка пробила огородження на естакаді Московського шосе та впала на залізничні колії

В понеділок, 21 жовтня 2024 року, близько 10:00 за московським часом, на 689-му кілометрі Московського шосе в Санкт-Петербурзі сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка Volvo пробила огородження на верхньому ярусі розв'язки з Вітебським проспектом та впала на залізничні колії, що проходять під шляхопроводом.

За інформацією пресслужби Головного управління МВС по Санкт-Петербургу та Ленінградській області, водій вантажівки з напівпричепом здійснив наїзд на силове огородження зліва. Внаслідок удару водія викинуло з кабіни, а тягач впав на залізничні колії під шляхопроводом. Після падіння вантажівка загорілася.

Наслідки аварії

Водій вантажівки, якого викинуло з кабіни, загинув на місці події від отриманих травм. Його особу наразі встановлюють правоохоронці.

Очевидці події також діляться фотографіями та відео з місця аварії в соціальних мережах, демонструючи її масштаби. Камера спостереження також зафіксувала ДТП з вантажівкою на Московському шосе 21 жовтня. Запис не найкращої якості, але видно, як вантажівку заносить (ймовірно, через удар об відбійник), вона починає перевертатися і падає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Санкт-Петербурзі повний людей автобус впав з мосту у воду. Тоді було багато загиблих і поранених.