Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге попало на видео: фура упала с моста на железнодорожные пути

Грузовик пробил ограждение на эстакаде Московского шоссе и упал на железнодорожные пути

В понедельник, 21 октября 2024 года, около 10:00 мск, на 689-м километре Московского шоссе в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик Volvo пробил ограждение на верхнем ярусе развязки с Витебским проспектом и упал на железнодорожные пути, проходящие под путепроводом.

По информации пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель грузовика с полуприцепом совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач упал на железнодорожные пути под путепроводом. После падения грузовик загорелся.

Последствия аварии

Водитель грузовика, выброшенный из кабины, погиб на месте происшествия от полученных травм. Его личность устанавливают правоохранители.

Очевидцы происшествия делятся фотографиями и видео аварии в социальных сетях, демонстрируя ее масштабы. Камера наблюдения также зафиксировала ДТП с грузовиком на Московском шоссе 21 октября. Запись не лучшего качества, но видно, как грузовик заносит (вероятно, из-за удара об отбойник), он начинает переворачиваться и падает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Санкт-Петербурге полный людей автобус упал с моста в воду. Тогда было много погибших и раненых.