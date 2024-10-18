У Луганську вибухнуло авто - кажуть про підрив військових (фото і відео)

Дорогу перекрито

У п'ятницю, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Луганську посеред проїжджої частини вибухнуло військове авто. Цивільна машина, яка була поряд, також постраждала.

Як повідомляє український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський, попередньо було підірвано авто російських окупантів. Проте офіційно достеменно не відомо, чи є загиблі та хто саме загинув.

"Ще один підірваний автомобіль у Луганську – авто російських окупантів. Наскільки можна зрозуміти, підірвали саме його, а цивільний легковик постраждав просто від цього вибуху. Схоже, ліквідованого когось непростого", — йдеться у повідомлені.

У мережі вже з'явились фото та відео з місця подій, на яких видно, що машина вибухнула під час руху транспорту по трасі. Інцидент стався поблизу БК "Будівників" по вулиці Оборонній, яка зараз перекрита повністю.

За даними пропагандистських каналів, внаслідок вибуху загинув чоловік та постраждала жінка.

"Слідчі, криміналісти та експерти проводять детальний огляд. Призначено низку судових експертиз, зокрема вибухотехнічну. Порушено кримінальну справу, встановлюються всі обставини", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що наразі офіційної інформації про те, хто загинув і чому не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні ліквідували російського полковника-артилериста, який раніше брав участь у війні в Сирії.