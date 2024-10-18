Школяр потрапив до реанімації після сварки з однолітком на Хмельниччині

Відкрите кримінальне провадження

В місті Красилів Хмельницької області школяр потрапив до реанімації після сварки з на рік старшим учнем. Той штовхнув його зі сходів й менший хлопчик сильно травмував голову.

Як повідомили у поліції Хмельницької області, 17 жовтня близько опівдня в гімназії Красилова стався конфлікт між учнями. На сходинковому майданчику старший 14-річний учень штовхнув 13-річного. Хлопчик впав і вдарився головою об сходи. Дитина отримала травму, хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Всі деталі інциденту встановлює слідство.

Як повідомляв "Телеграф", влітку у Дарницькому районі Києва сталася жорстока бійка між двома підлітками. Дівчата з особливою жорстокістю били одна одну на очах у своїх однолітків, які знімали все на камеру мобільного телефону.

Також ми писали, що на Тернопільщині дівчата-підлітки жорстоко побили свою ровесницю. Побиття знімали на камеру хлопці їхнього віку.