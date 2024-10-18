Школьник попал в реанимацию после ссоры со сверстником в Хмельницкой области

Открытое уголовное производство

В городе Красилов Хмельницкой области школьник попал в реанимацию после ссоры с на год старшим учеником. Тот толкнул его с лестницы и младший мальчик сильно травмировал голову.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, 17 октября около полудня в гимназии Красилова произошел конфликт между учащимися. На лестничной клетке старший 14-летний ученик толкнул 13-летнего. Мальчик упал и ударился головой о ступеньку. Ребенок получил травму, мальчик госпитализирован в реанимационное отделение Красиловской многопрофильной больницы.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все детали инцидента устанавливаются следствием.

Как сообщал "Телеграф", летом в Дарницком районе Киева произошла жестокая драка между двумя подростками. Девушки с особой жестокостью избивали друг друга на глазах у своих сверстников, снимавших все на камеру мобильного телефона.

Также мы писали, что в Тернопольской области девушки-подростки жестоко избили свою ровесницу. Избиение снимали на камеру парни их возраста.