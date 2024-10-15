Кістки та закривавлений хвіст: у Києві "маги" залякують сусідів страшними ритуалами (фото)

Про подію розповіли у соцмережі

У Дніпровському районі Києва мешканці багатоповерхового будинку налякані моторошними "ритуалами", які проводить хтось із місцевих. Невідомі розкидають на загальному балконі кістки тварин, а нещодавно на ручку дверей темною ізолентою примотали закривавлений хвіст бика з голками.

Місцеві жителі стурбовані такими "підкладами" та самостійно намагаються вирахувати "чаклунів". Про це розповіли у Telegram-каналі "Труха Київ".

Повідомляється, що мешканці багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці почали знаходити лякаючі речі на загальному балконі. Так, тут були виявлені кістки, шкаралупа від яєць та насіння маку, яким усе це рясно посипали невідомі.

Днями ж на дверну ручку балконних дверей маги прикріпили темним скотчем свіжий хвіст бика чи корови, а також застромили в нього голки.

У соцмережі повідомляють про те, що в такий дивний спосіб мешканці багатоповерхівки, які не захотіли здавати гроші на купівлю генератора, мстять представникам ОСББ. Таке припущення висловили в чаті домоволодіння.

"Ось такі ритуали проводять деякі мешканці нашого під'їзду, які не хочуть оплачувати внесок на придбання генератора. І навіть вдаються до "чорної магії". Найімовірніше, ця "дикість" пов'язана з тим, що всі, хто не виконав рішення загальних зборів, уже отримали повістки до суду щодо примусового стягнення коштів на купівлю генератора", — ідеться в повідомленні.

У соцмережі дуже бурхливо відреагували на цю новину. Одні почали писати в коментарях, що це справді може бути "давня магічна практика":

Інші ж засумнівалися в тому, що представники ОСББ мають право подавати до суду на мешканців, які відмовилися здати кошти на купівлю генератора та назвали це "дурницею":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Солом’янському парку Києва люди виявили великий шматок свіжого м’яса, до якого невідомі встромили шпильки з кольоровими головками. Місцеві жителі припустили, що це може бути справа рук догхантерів. Інші ж почали писати про "чорні ритуали" і "маги".