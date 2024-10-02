Жертв більше, ніж від ракетної атаки Ірану: у Тель-Авіві на зупинці розстріляли людей (фото, відео)

Стрілків вдалося ліквідувати

В ізраїльському місті Тель-Авів стався теракт — двоє чоловіків, один з яких був озброєний гвинтівкою, а інший — ножем, розстріляли людей на трамвайній зупинці в районі Яффи. Варто зазначити, що загиблих у цій події більше, ніж від удару 180 ракетами по Ізраїлю 1 жовтня з боку Ірану (там загинула одна людина).

Внаслідок цієї події загинули семеро людей і не менше восьми отримали поранення. Це один із найбільш смертоносних терактів за останні роки. Про це пише The Times of Israel.

Після обстрілу двоє невідомих продовжили шлях пішки, стріляючи та завдаючи ножових поранень людям на вулиці. Поліція повідомляє, що співробітник муніципальної служби безпеки та озброєні цивільні особи застрелили двох злочинців.

Ними виявилися Мехмед Халаф Сахер Раджаб і Хасан Мохаммед Хасан Тамімі, обидва палестинці, мешканці Хеврону на Західному березі.

Постраждалих було евакуйовано до медичного центру "Вольфсон" у Холоні та медичного центру "Іхілов" у Тель-Авіві.

Після атаки вкрай правий міністр фінансів Бецалель Смотрич написав у X, що він вимагатиме "вислати сім’ї терористів до Гази" і зруйнувати їхні будинки.

Фото: The Times of Israel

Фото: Magen David Adom

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку по Ізраїлю. Основний удар спрямований на центральні та східні частини країни.