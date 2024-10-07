Хотів підкорити небо: на Дніпропетровщині чоловік впав з 15-метрової висоти (фото)

Трагічний випадок перервав забавку

У Криворізькому районі, що на Дніпропетровщині, 28-річний чоловік впав з 15-метрової висоти під час польоту на параплані. Інцидент стався у неділю, 6 жовтня.

Про це повідомляє видання "Свої". Друзі-екстремали займались польотами з парапланом серед полів Новопільської громади.

"Літали на парашуті, такий параплан спеціальний, на ньому можна злітати. Ми запускаємо один одного на висоту і от маємо такий фан. Далі машина зупиняється і людина приземляється", — розповів друг загиблого.

За його словами, у неділю вони з товаришем знову вирішили політати. Весь день вони запускали один одного у повітря і все було добре, аж доки трагічний випадок не перервав забавки.

"Іван вирішив політати, але щось пішло не так. Обірвалася мотузка, і коли вона обірвалася він всередину крила впав у повітрі і з тим крилом впав на землю", — розповів товариш.

Інцидент стався серед полів Новопільської громади у Кривому Розі

28-річний чоловік був прив'язаний до авто, яке рухалось

Чоловік впав на землю з приблизно 15-метрової висоти

Чоловік впав на землю з приблизно 15-метрової висоти і розбився на смерть. Йому було 28 років. Нині у поліції Кривого Рогу з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві трагічно загинув молодий боєць ЗСУ: отримав травму, несумісну з життям.