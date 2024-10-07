Хотел покорить небо: в Днепропетровской области мужчина упал с 15-метровой высоты (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Трагический случай прервал увлекательное занятие
В Криворожском районе Днепропетровской области 28-летний мужчина упал с 15-метровой высоты во время полета на параплане. Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября.
Об этом сообщает издание "Свои". Друзья-экстремалы занимались полетами с парапланом среди полей Новопольской общины.
"Летали на парашюте, такой параплан специальный, на нем можно взлетать. Мы запускаем друг друга на высоту и вот такой фан. Дальше машина останавливается и человек приземляется", — рассказал друг погибшего.
По его словам, в воскресенье они с товарищем снова решили полетать. Весь день они запускали друг друга в воздух и все было хорошо, пока трагический случай не прервал занятие.
"Иван решил полетать, но что-то пошло не так. Оборвалась веревка, и когда она оборвалась, он внутрь крыла упал в воздухе и с тем крылом упал на землю", — рассказал товарищ.
Мужчина упал на землю с примерно 15-метровой высоты и разбился насмерть. Ему было 28 лет. В настоящее время в полиции Кривого Рога выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве трагически погиб молодой боец ВСУ: получил травму, несовместимую с жизнью.