Хотел покорить небо: в Днепропетровской области мужчина упал с 15-метровой высоты (фото)

Трагический случай прервал увлекательное занятие

В Криворожском районе Днепропетровской области 28-летний мужчина упал с 15-метровой высоты во время полета на параплане. Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября.

Об этом сообщает издание "Свои". Друзья-экстремалы занимались полетами с парапланом среди полей Новопольской общины.

"Летали на парашюте, такой параплан специальный, на нем можно взлетать. Мы запускаем друг друга на высоту и вот такой фан. Дальше машина останавливается и человек приземляется", — рассказал друг погибшего.

По его словам, в воскресенье они с товарищем снова решили полетать. Весь день они запускали друг друга в воздух и все было хорошо, пока трагический случай не прервал занятие.

"Иван решил полетать, но что-то пошло не так. Оборвалась веревка, и когда она оборвалась, он внутрь крыла упал в воздухе и с тем крылом упал на землю", — рассказал товарищ.

Инцидент произошел среди полей Новопольской общины в Кривом Роге

28-летний мужчина был привязан к двигавшемуся авто

Человек упал на землю с примерно 15-метровой высоты

Мужчина упал на землю с примерно 15-метровой высоты и разбился насмерть. Ему было 28 лет. В настоящее время в полиции Кривого Рога выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве трагически погиб молодой боец ВСУ: получил травму, несовместимую с жизнью.