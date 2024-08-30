Таксист Uklon розбився на смерть у Києві: врізався в стовп і загинув на місці (відео, фото)

На місці працювали поліцейські, рятувальники та медики

Увечері в четвер, 30 серпня, водій таксі Uklon не впорався з керуванням, злетів з дороги і врізався в бетонний стовп. Унаслідок аварії автомобіль почав горіти, а його передня частина перетворилася на купу металу.

Від отриманих травм таксист помер на місці події.. Про це повідомляє низка київських Telegram-каналів.

Смертельна аварія сталася близько 23:50 на вулиці Борщагівській у Києві. У напрямку Повітрофлотського проспекту їхав водій таксі Uklon, який раптово втратив контроль над транспортним засобом та врізався у стовп. Після зіткнення машина почала горіти.

Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії, а його тіло виявилося затиснутим у салоні металевими конструкціями.

У момент аварії пасажирів у таксі, на щастя, не було.

На місці аварії працювали правоохоронці, рятувальники та медики швидкої допомоги.

Бійці ДСНС деблокували труп таксиста та дістали його із салону.

Колега загиблого чоловіка написав у соцмережі про те, що водій їхав близько 80 км/год і не був пристебнутий.

"Водій загинув, був непристебнутий. Стало йому погано за кермом чи заснув — поки невідомо. Їхав не супер швидко — десь до 80км/год. На щастя, в машині не було пасажирів.

Я не знаю які вам ще потрібні фото і аргументи, щоб ви пристібалися сівши в машину. Будь-яку машину. Особливо в таксі, де водій невідомо скільки за кермом і в якому стані. Так-так, пристібатись треба навіть позаду, там теж є паски безпеки і вірогідність травмуватись в ДТП", — наголосив автор посту.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

За цим фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Києві водій таксі Bolt слухав під час перевезення пасажирів російський шансон та оскандалився заявами про Крим. Після зауваження пасажирки виникла дискусія, в ході якої він заявив, що Крим не був українським — "нам його просто дали".

У службі таксі заявили, що готові співпрацювати із правоохоронними органами з цього питання. Вони пообіцяли надати всю необхідну інформацію на їх офіційний запит.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій таксі Uklon вирішив провчити автомобіліста, який не поступився йому дорогою і напав на нього з металевою палицею. Несподівано він отримав у відповідь кілька сильних ударів та опинився на асфальті.