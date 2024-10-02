Розстріл людей на зупинці у Тель-Авіві: там була українка, що з нею сталося

За попередньою інформацією, життю постраждалої нічого не загрожує

Під час теракту в Тель-Авіві загинуло семеро людей і ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих виявилася українка.

Про це в ефірі телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, жінка має подвійне громадянство.

"Хочу сказати, що, на жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих та 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", — сказав Корнійчук.

Також він додав, що сьогодні чи завтра консул відвідає постраждалу. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Корнійчук сказав, що на сьогодні в Ізраїлі залишається близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку. Однак у цьому ця цифра набагато більша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 жовтня у Тель-Авіві невідомі почали стрілянину в районі Яффо на трамвайній зупинці 1 жовтня. Було повідомлено, що в результаті теракту загинуло семеро людей і не менше восьми отримали поранення. Невдовзі інформацію про постраждалих було оновлено. Стрілків вдалося ліквідувати.