Расстрел людей на остановке в Тель-Авиве: там находилась украинка, что с ней произошло

По предварительной информации, жизни пострадавшей ничего не угрожает

Во время теракта в Тель-Авиве погибли семь человек и еще 16 получили ранения. В числе пострадавших оказалась украинка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, женщина имеет двойное гражданство.

"Хочу сказать, что, к сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", — сказал Корнийчук.

Также он добавил, что сегодня или завтра консул посетит пострадавшую. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.

Корнийчук сказал, что на сегодняшний день в Израиле остается около 15 тысяч украинцев, которые стоят на консульском учете. Однако в этом эта цифра гораздо больше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 октября в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо на трамвайной остановке 1 октября. Было сообщено, что в результате теракта погибли семь человек и не менее восьми получили ранения. Вскоре информация о пострадавших была обновлена. Стрелков удалось ликвидировать.