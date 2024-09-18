Казнь украинского военнопленного мечом: стали известны первые результаты расследования

Такие казни носят системный характер – это не самодеятельность отдельных подразделений оккупантов

В результате первоочередных следственных действий касательно казни украинского военнопленного российскими оккупантами, о которой стало известно 17 сентября, есть первые результаты. Точно установлено место совершения преступления – временно оккупированная врагом Новогродовка Покровского района Донецкой области.

Об этом рассказал начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта в Офисе генерального прокурора Украины Денис Лысенко. По его словам, возбуждено уголовное производство по факту убийства военнопленного.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего, причастные к преступлению лица, командиры россиян, казнивших пленника. Правоохранительные органы будут привлекать все необходимые ресурсы, включая общественные организации. Также Лысенко подчеркнул, что такие казни носят системный характер – это не самодеятельность отдельных подразделений оккупантов.

"На сегодняшний день правоохранительными органами начаты 36 уголовных производств по фактам возможной казни военнопленных на поле боя непосредственно после попадания в плен. Исследуются обстоятельства казни 84 украинских защитников. По фактам совершения таких преступлений сообщено о подозрении четырем представителям вооруженных формирований России. Двое уже получили приговоры в украинских судах, еще один обвинительный акт слушается в суде" – рассказал он.

Напомним, россияне казнили еще одного украинского военнопленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которую убили мечом с надписью "За Курск".

Как сообщал "Телеграф", генпрокурор Андрей Костин проинформировал, что по состоянию на начало сентября 2024 года Украина расследует 28 расстрелов украинских военнопленных армией РФ. С начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 62 наших попавших в плен военных.