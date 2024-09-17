"Найти и наказать": в Украине начали неотложные действия из-за очередной казни бойца

Армия РФ продолжает демонстрировать миру свою жестокость

Украина начала расследование вероятной казни украинского военного русской армией. Наш боец, как было показано на фото, жестоко убит мечом.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Отмечается, что досудебное расследование начато в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По словам генпрокурора Андрея Костина, российская армия продолжает зверства на украинской территории и целенаправленно демонстрирует свою зверскую жестокость.

"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично обесценивая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель — найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло», — сказал Костин.

Он также добавил, что сейчас проходят неотложные следственные и розыскные действия. Исследуются обстоятельства совершенного преступления для установления причастных и виновных лиц.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, в сети появились фото и информация о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в г. Новогродовка Донецкой области. На кадрах видно, что украинскому военному вонзили меч в тело. В то же время на изображении у убитого отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук. Однако видно, что его руки были завязаны, так как остались фрагменты скотча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне отрезали голову украинскому военному и поставили ее на шпиль.