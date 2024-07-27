На Львівщині знайшли непритомною 11-річну дівчинку, яку шукали тиждень (фото)

Дитина опинилася за шість кілометрів від дому

У суботу, 27 липня, рятувальники Львівщини нарешті знайшли зниклу 11-річну дівчинку. Пошуки тривали сім днів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Зазначається, що дівчинка жива, але знайшли її непритомною.

Відомо, що дитина зникла ще 20 липня. До пошукових заходів щоденно залучались рятувальники, комунальні служби, поліція та місцеві мешканці. Загалом дівчинку шукали понад 600 осіб.

Пошуки 11-річної дитини

"Сьогодні на сьомий день пошукових робіт, рятувальники Львівщини знайшли дівчинку 2013 року народження, яка зникла ще 20 липня", — йдеться у повідомленні.

Знайшли дівчинку в лісі неподалік с. Річки Львівського району за шість кілометрів від дому. Дитину оглянули лікарі та зазначили, що загрози її життю немає.

"Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію. Врятувати її стало можливим лише завдяки нашій спільній роботі", — зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві 2-річна дівчинка випала із вікна третього поверху. Її батьки були в цей момент удома, але у нетверезому стані.